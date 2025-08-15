Край паметника на връх „Бузлуджа“ ще бъде открито петото издание на фестивала Open Buzludzha под мотото „История за споделяне“

Край паметника на връх „Бузлуджа“ днес се ще бъде открито петото издание на фестивала Open Buzludzha, чиято тридневна програма ще премине под мотото „История за споделяне“. Това съобщиха за БТА организаторите от фондация „Проект Бузлуджа“.

Тазгодишното издание се посвещава на десетата годишнина от създаването на фондацията. Входът за посетители и за трите фестивални дни е безплатен, а гостите ще имат възможност да научат повече за завършените и предстоящи дейности по опазване на монумента.

Фестивалът Open Buzludzha предвижда разнообразна дневна програма, в която посетителите ще могат да се включат в турове около паметника, творчески работилници за деца и възрастни, тематични лекции и дискусии и други интерактивни дейности, а след залез слънце на фасадата на паметника и тази година ще има 3D мапинг шоу, създадено от MP-Studio. Визуалният спектакъл ще пренесе зрителите в свят на фантазия като интерпретира паметника по нов и вълнуващ начин, а тематични диджей партита ще се грижат за доброто настроение под звездите, посочиха от фондация „Проект Бузлуджа“.

В трите вечери ще има и разнообразни музикални изпълнения, като днес сцената ще открият Samuel Manuelyan Project. Музикалното изживяване ще продължат групата Scarlet, a след полунощ доброто настроение ще продължи с дуо Zhivica, диджей парти и музика от 90-те години на миналия век.

В съботната вечер на 16 август на сцената ще се качат музикантите новата българска рок група Mono and the Stereos, след които музикалната програма ще продължи с Innerglow - българска група с електронно звучене. Вечерта ще завърши с рок-фънк диджей парти от DJ Medo. Финален акцент на фестивала ще бъде класическият концерт на струнния квартет от Камерна формация "Арс kова", който ще се състои на 17 август.

През десетте години от основаването на „Проект Бузлуджа“ хиляди доброволци и съмишленици са положили усилия за запазване на една от най-емблематичните сгради в България, посочиха още от организацията. От там подчертаха, че каузата не е политически обвързана и не цели пълно възстановяване на. монумента, а консервация и използване с образователни и туристически цели.

Фестивалът се провежда с институционалната подкрепа на Областна администрация - Стара Загора, Община Казанлък и Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”. По време на официалното откриване ще бъдат връчени и наградите на финалистите от фотоконкурса „Бузлуджа през обектива на времето“, организиран от Община Казанлък. Творбите разкриват различни перспективи към сградата и ще бъдат представени под формата на изложба по време на събитието.