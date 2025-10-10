Ремонтни дейности в Индустриалната зона и в Техническия колеж в Казанлък са включени в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Общината

Ремонтни дейности в Индустриалната зона и в Техническия колеж в Казанлък са включени в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранение на идентичността на региона“, по която водещ партньор е Община Казанлък. Това беше посочено на пресконференция, на която бяха представени проектите в концепцията. На нея присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметът Аксения Тилева, представители на администрацията, както и партньорите в КИТИ.

Проектът за модернизация на базата на Техническия колеж към Техническия университет в София е на стойност близо 400 хиляди лева. Предвиден е ремонт към съществуващата сграда, както и изграждане на съвременна лаборатория с машини с цифрово програмно управление, симулатор за управление и две компютърни лаборатории за обучаване на студенти по специалността „Технология на машиностроенето“, обясни проф. Ивайло Ганев, председател на Общото събрание на Технически колеж – София и при Техническия университет в София. Той припомни за създаването на колежа в Казанлък преди десет години и изказа благодарност към Община Казанлък за подкрепата. Проф. Ганев подчерта важността на настоящия проект и отбеляза, че развитието на техническото обучение изисква сериозна материална база, а дейностите ще спомогнат за надграждането в дейността на учебното заведение.

Сред проектите в КИТИ на Община Казанлък е и този за развитие на Индустриална зона – Казанлък и изграждане на техническа и инженерна инфраструктура. Според управителя Пламен Георгиев това е възможност да се докаже на всички инвеститори, че Индустриална зона – Казанлък е проект, който има своята концепция. По проекта е предвидено изграждане на довеждаща ВиК и електрическа инфраструктура, улично осветление и канализация, както и изграждане на второстепенен път.

Предвидени са още проекти за изграждане на пътно кръстовище на Републиканския път София – Бургас и на велоалея от Казанлък до язовир „Копринка“. Предвидени са и проекти за консолидация на монумента „Бузлуджа“, за съхранение и опазване на сградата на читалище „Светлина - 1861“ в Шипка и за ремонт на покрива и фасадите и смяна на дограма на сградата на читалище „Освобождение - 1884“ в село Шейново, за развитие на туристическия потенциал на язовир "Копринка". Ще се осъществят проекти за обучение и повишаване на квалификацията, уменията и компетенциите на заетите спрямо нуждите на бизнеса, както и за подобряване на заетостта в община Казанлък, а също и дейности за подкрепа в областта на социалното включване и достъп до здравеопазване на деца в нужда и техните семейства. Партньори са и Общините Мъглиж и Павел баня.

Всички партньори по КИТИ са подписали с Министерството на регионалното развитие и благоустройството договора за безвъзмездна финансова помощ по концепцията.