Директен влак между Киев и Букурещ през Молдова тръгна от днес

Директен влак, свързващ Киев с Букурещ през Република Молдова, беше пуснат в движение от днес, съобщи в публикация в платформата Екс външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от телевизия Диджи 24.

Той отбеляза в съобщението си, че този маршрут, наречен "Приятелство", свързва хора, които споделят обща визия за една силна, мирна и единна Европа.

"Днес, въпреки една нощ на масирани атаки на Русия срещу Украйна, заедно с (румънския външен министър) Оана Цою и (молдовския външен министър) Михай Попшой отбелязваме важна стъпка в укрепването на специалното партньорство между Украйна, Румъния и Република Молдова: директният влак Киев-Букурещ беше пуснат в движение", посочи украинският официален представител.

Той добави, че трасето укрепва икономическите връзки и мобилността в региона в рамките на сътрудничеството между Румъния, Украйна и Молдова.

Влакът, който е ежедневен, тръгва от Киев в 06:30 ч. и пристига в Букурещ в 06:47 ч. на следващия ден. Обратният маршрут тръгва от Букурещ в 19:10 ч. и пристига в Киев в 19:34 ч. на следващия ден.

Цената на билет в спален вагон с четири легла в купе е 73,4 евро, посочва телевизията.