Казахстан постигна убедителна победа над Лихтенщайн в световните квалификации по футбол

site.btaКазахстан постигна убедителна победа над Лихтенщайн в световните квалификации по футбол
Отборът на Казахстан спечели с 4:0 домакинството си на Лихтенщайн от група "J" на световните квалификации и си даде един последен шанс за класиране на Мондиала през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.
В Астана домакините бяха по-класният отбор и имаха много повече ситуации за гол от своя съперник, който инкасира шеста загуба в шест мача и остава на дъното в групата с голова разлика 0:23.
Галимжан Кенжебек даде преднина на Казахстан в 26-ата минута с много красив фалцов удар от границата на наказателното поле, с който не остави шансове на вратаря на гостите Бенямин Бюхел за 1:0.
Само две минути след това пробив на Кенжебек по лявото крило хвана отбраната на Лихтенщайн неподготвена и той върна топката към непокрития Бахтийор Зайнутдинов, който на празна врата покачи на 2:0.
Точно преди почивката Лихтенщайн пропусна най-чистия си шанс за гол, но бранител на домакините изби от голлинията.
През второто полувреме Казахстан продължи да диктува темпото на игра. В 59-ата минута Кенжебек вкара втория си гол в мача, а крайното 4:0 оформи Алибек Касим в 81-вата минута.
След шест изиграни мача Казахстан е на четвърто място в групата с 6 точки, на пет зад лидера Република Северна Македония.
/ГК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина