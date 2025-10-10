Връзката между публикуването в социалните мрежи през нощта и психическото здраве изследва ново проучване

Хората, които публикуват в социалните медии през нощта, са по-склонни към проблеми от психическо естество, показва проучване, цитирано от агенция ДПА.

Потребителите, които публикуват в социалните медии през нощта, по-често показват симптоми на депресия и тревожност, установиха още изследователите. Експертите казват, че повечето проучвания върху връзката между психичното благосъстояние и социалните медии досега са се концентрирали върху честотата на използване на социалните медии. За актуалното изследване е било важно да се разбере дали и периодът от денонощието играе роля. За целта на проучването е използвана платформата “Екс“, известна преди като “Туитър“.

Изследователите са проучили 18 288 туита, включително ретуитове, публикувани между януари 2008 г. и февруари 2023 г. - преди сайтът да промени името си на “Екс“. Проучването установява, че хората, които основно са туитвали през нощта между 23:00 и 5:00 часа сутринта, изглежда имат „значително по-лошо психическо състояние от тези, които са туитвали през деня“. Авторите, водени от учени от Университета в Бристъл, казват, че публикуването на постове през нощта обяснява почти 2% от вариациите в психичното благосъстояние. Те също така откриват връзка между туитването през нощта и депресията и тревожността, но те не са толкова ясно изразени.

Учените добавят, че публикуването и изпращането на съобщения през нощта може да доведе до „когнитивно възбуждане“ и казват, че синята светлина от смартфоните може да „забави производството на хормона мелатонин“. „Всички тези фактори могат да се комбинират, за да забавят началото на съня и да доведат до по-лошо качество и количество на съня“, пишат авторите на проучването в списанието Scientific Reports, посочва ДПА.

Даниел Джойнсън, докторант в Университета в Бристъл и водещ автор на статията, пояснява: „Въпреки че социалните медии често се третират като монолит, тяхното въздействие върху психичното здраве зависи от точното действие, което потребителят извършва, и от преживяванията, които има на съответната платформи.“ „Нашата статия подчертава потенциалната вреда от едно много специфично поведение: публикуването на съдържание през нощта.“ „Изследвания като нашите биха могли да помогнат за информиране, превенция и формиране на законодателни инициативи, целящи да възпрат вредното използване на социалните медии, като същевременно дават възможност за полезно поведение или преживявания.“