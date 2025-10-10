Да отглеждаш дете в България е по-лесно, отколкото в чужбина, казва Виктория Петрова от Самоков

Да отглеждаш дете в България е по-лесно, отколкото в чужбина. Тук е по-спокойно и има условия. Това каза в интервю за БТА Виктория Петрова-Консепсион, която работи като пиар експерт в Община Самоков. Интервюто е по повод рубриката на БТА с истории на българи, които разказват защо са решили да се завърнат от чужбина в родината си.

Виктория Петрова е родена в Пловдив. Няколко години живее заедно с родителите си в малко градче до Солун в Гърция. Започва училище там и когато е осми клас се връщат в България, именно в Самоков. След това учи в Средно училище „Отец Паисий“ в планинския град, а след това и висше образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност Международни икономически отношения.

По време на студентските си години е била няколко пъти на бригада в САЩ.

След като завършва университет, Петрова започва работа в едни от най-големите авиокомпании в света, което ѝ е дава възможност да обиколи десетки държави и да се докосне до различни култури. „Видях места, за които мнозина мечтаят, и съм благодарна за този опит“.

Тя е живяла и седем години в Дубай, Обединените арабски емирства, където създава семейството си. „Колкото и красив да е светът, осъзнах, че най-важното за мен е домът – семейството, спокойствието и средата, в която искам да отглеждам детето си. Именно това ме върна в България – желанието ми детето да расте тук, близо до корените и ценностите, които нося в себе си“, посочва тя.

Тук Петрова има подкрепата на семейството, която за нея е безценна, особено когато отглеждаш дете.

„Искам детето ми да расте в спокойна среда, сред природа, с чист въздух и по-бавен ритъм на живот в сравнение с големия и динамичен Дубай. Вярвам, че е важно детето ми да израсне, знаейки българския език, традициите и ценностите, които са част от нашата идентичност“, допълва тя.