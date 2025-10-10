Подробно търсене

Самоковската писателка Магдалена Борисова представи стихосбирката си „Коренът“

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Самоковската писателка Магдалена Борисова представи стихосбирката си „Коренът“
Самоковската писателка Магдалена Борисова представи стихосбирката си „Коренът“
БТА, Самоков (10 октомври 2025) Самоковската писателка Магдалена Борисова представи тази вечер в града своята стихосбирка “Коренът”. На снимката: Албена Ихтиманска и Магдалена Борисова (вдясно). Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (КН)
Самоков,  
10.10.2025 20:02
 (БТА)

Самоковската писателка Магдалена Борисова представи в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ последната си стихосбирка „Коренът“.  

Тя поясни, че тази книга е част от трилогия. Писателката добави, че всеки човек се връща към спомените, а корените са онези, които са залегнали дълбоко в нас. 

Писателката разказа, че нейните дълбоки корени са от самоковското село Доспей. В стиховете си тя разказва за хората, които са я отгледали – нейните баба и дядо, но и не само. 

Главният библиотекар Албена Ихтиманска каза, че новата й стихосбирка ни отвежда към началото, детството и първите спомени, както и към гласовете, които чуваме само в сърцето си. По думите на Ихтиманска в стиховете си писателката вдъхва живот на миналото, превръща спомените в присъствие и тъгата в обич. Тя определи книгата „Коренът“ като принадлежност към рода, семейството и човека.

По време на срещата бяха прочетени стихове от книгата. 

Магдалена Борисова е и автор на редица детски книги.

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:58 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация