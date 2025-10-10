Самоковската писателка Магдалена Борисова представи стихосбирката си „Коренът“

Самоковската писателка Магдалена Борисова представи в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ последната си стихосбирка „Коренът“.

Тя поясни, че тази книга е част от трилогия. Писателката добави, че всеки човек се връща към спомените, а корените са онези, които са залегнали дълбоко в нас.

Писателката разказа, че нейните дълбоки корени са от самоковското село Доспей. В стиховете си тя разказва за хората, които са я отгледали – нейните баба и дядо, но и не само.

Главният библиотекар Албена Ихтиманска каза, че новата й стихосбирка ни отвежда към началото, детството и първите спомени, както и към гласовете, които чуваме само в сърцето си. По думите на Ихтиманска в стиховете си писателката вдъхва живот на миналото, превръща спомените в присъствие и тъгата в обич. Тя определи книгата „Коренът“ като принадлежност към рода, семейството и човека.

По време на срещата бяха прочетени стихове от книгата.

Магдалена Борисова е и автор на редица детски книги.