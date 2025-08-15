В Плевен и още седем населени места в областта водата ще бъде спряна днес между 09:30 и 19:00 часа, съобщиха от ВиК

В Плевен и още седем населени места в областта, които са на режимно водоподаване, водата днес ще бъде спряна между 09:30 и 19:00 часа. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен.

От там допълват, че водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ към Плевен и част от областта постъпват ниски водни количества. Регионалните водоизточници не могат да компенсират липсващата вода, поради понижен дебит, вследствие трайното засушаване. В тази ситуация не могат да бъдат спазени часовете на режимния график.

Това налага за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването днес да бъде преустановено от 09:30 до 19:00 часа, с цел да се акумулира вода за вечерното водоснабдяване.

Въпреки, че за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово са осигурени водоноски, от днес ще започне плавно и поетапно възстановяване на водоподаването, допълват от водоснабдителното дружество. Според предварителния план Брестовец, Бохот, Тодорово и Къшин ще бъдат захранени с питейна вода днес преди обяд.

За всички населени места, за които ВГ „Черни Осъм“ е основен водоизточник, водоснабдяването ще бъде възстановено според техническите възможности на водопроводната система, добавят от ВиК.

Както БТА писа, вчера в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се състоя среща с министър Иван Иванов и кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч по повод проблема с безводието.