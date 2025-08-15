Няма пострадали при инцидента с цистерни между Стара Загора и Хасково, произшествието е с много голяма степен на опасност, каза министър Гроздан Караджов

Няма пострадали при инцидента с цистерни между Стара Загора и Хасково, машинистите са много уплашени, каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в пряко включване в сутрешния блок на БНТ. Самият той ще бъде на място на инцидента.

Цистерни са дерайлирали и горят между Стара Загора и Хасково, село Пясъчево, при инцидент с товарен влак, пожарни екипи са на място, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

По думите на министъра произшествието е станало около 5:00 часа тази сутрин. Изключително сериозен инцидент, с много високо степен на опасност, доколкото се отнася до 33 вагона с дизелово гориво, уточни Караджов. От тези вагона три са изцяло дерайлирали, скъсана е композицията - веднага след първия вагон се скъсва по неизвестна до момента причина и дерайлира композицията, след което се разпалва пожар, продължил повече около час, докато е овладян. Очаквам в следващите часове да бъде изцяло потушен, обясни министърът. Няма жертви, няма пряка опасност за населено място в близост. Не е имало хора, автомобили.

По думите на Гроздан Караджов екипите за разследване от независимия борд за разследване на тежки транспортни произшествия пътуват и скоро ще са на място. Когато пожарната приключи с гасенето, ще може да влязат и разследващите, за да установят причината за дерайлирането, от което е възникнал и пожарът.

Фирма "Булмаркет" е операторът на влака, съобщи още Гроздан Караджов. Негови екипи също пътуват за мястото на инцидента. Държавата действа адекватно, изпраща се дизелов локомотив, който да издърпа негорящите цистерни, посочи министърът. В следващите часове, ако бъде разрешено, ще бъде разкачена композицията, аз ще бъда на мястото на произшествието, каза Гроздан Караджов.

По думите му машинистите са много уплашени. Този влак е с два локомотива – отпред и отзад, машинистите казват, че се усетил мощен тласък вътре в локомотива, след което са чути и тътени, вероятно от дерайлирането на горивото. Но всички тези неща ще се установяват от разследващия орган, това е предварителна информация, уточни вицепремиерът. Скоро движението няма да бъде възстановено, поне докато не завърши разследването, добави той.