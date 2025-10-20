Подробно търсене

Пиеси на Пинтър, Йонеско и Джоунс са сред избраните от кандидатстващите във втория конкурс за млади режисьори на името на Борислав Чакринов

Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
Пиеси на Пинтър, Йонеско и Джоунс са сред избраните от кандидатстващите във втория конкурс за млади режисьори на името на Борислав Чакринов
Пиеси на Пинтър, Йонеско и Джоунс са сред избраните от кандидатстващите във втория конкурс за млади режисьори на името на Борислав Чакринов
Снимка: Мая Стефанова, БТА, архив
Бургас,  
20.10.2025 19:41
 (БТА)

Пиеси на Харолд Пинтър, Йожен Йонеско и Мери Джоунс са сред избраните от кандидатстващите за участие във второто издание на конкурса за млади режисьори на името на режисьора и дългогодишен директор на Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Борислав Чакринов, съобщават от пресцентъра на кмета на Бургас Димитър Николов, под чийто патронаж се провежда конкурсът. 

В надпреварата право на участие имат завършващи бакалавърска и магистърска степен студенти от български висши училища, обучаващи се по специалността „Режисура за драматичен театър“. Процедурата включва два кръга, като първият е анонимен с подаване на заявление, декларация за съгласие, драматургичен материал с режисьорска експликация до пет страници, мотивационно писмо, автобиография и по желание визуални материали. Вторият кръг обхваща кратка презентация и събеседване с журито, което определя двамата финалисти.

Победителят ще получи диплом и парична награда от 6000 лева, осигурена от Община Бургас, и възможност да постави спектакъла си в камерна зала „Апостол Карамитев“ с актьорския състав на театъра. Постановката ще бъде включена в програмата на театъра и културния афиш на общината за 2026 г., като репетициите ще започнат през януари, а премиерата е планирана за април. Вторият финалист ще получи поощрителна награда от 1000 лева.

БТА припомня, че първото издание на конкурса бе организирано с подкрепата на Община Бургас през 2024 г. Финалист стана Мария Генова с дипломния си проект по пиесата "Мъртвешки танц" от Аугуст Стриндберг. Неговата премиера на сцена в крайморския град бе през април. В представлението участват актьорите Невена Цанева, Васил Ряхов и Асен Лозанов. Автор на сценографията и костюмите е Мария Колева, а композитор на музиката към спектакъла е Христо Намлиев. През юни пиесата гостува на сцената на Театър НАТФИЗ. "Мъртвешки танц" продължава да е част от афиша на театър "Адриана Будевска", като следващото му представяне е на 21 ноември.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

12.06.2025 14:15

Спектакълът „Мъртвешки танц“ от Аугуст Стриндберг ще бъде представен в София

Спектакълът „Мъртвешки танц“ от Аугуст Стриндберг ще има премиера в София на 14 юни в Театър НАТФИЗ, съобщават организаторите на събитието. Режисьор на спектакъла е Мария Генова – абсолвент от специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на
08.04.2025 17:08

"Мъртвешки танц" на Аугуст Стриндберг стъпва за първи път на бургаска сцена в дипломния спектакъл на Мария Генова

"Мъртвешки танц" по Аугуст Стринберг с режисьор Мария Генова Невена Цанева, Асен Лозанов, Васил Ряхов.Директорът на театъра Иля Пепеланов благодари специално на Богдан Петканин, който е основен инициатор и създател на проекта за борса за абсолвенти
05.12.2024 16:16

Проект за постановка по Аугуст Стриндберг спечели конкурса за абсолвенти по режисура на името на Борислав Чакринов

Мария Генова и проектът й за постановка “Мъртвешки танц“ от А. Стриндберг бе класиран на I място в първото издание на Конкурса за абсолвенти, завършващи режисура за драматичен театър, на името на Борислав Чакринов. На второ място бе класирана
30.09.2024 15:26

Драматичен театър "Адриана Будевска" обяви пиесите, които ще се конкурират за наградата на името на Борислав Чакринов

Драматичен театър "Адриана Будевска" в Бургас обяви имената на шестте пиеси, които ще се борят за отличие в първия конкурс за абсолвенти по режисура на името на дългогодишния директор на театъра Борислав Чакринов (1961 - 2024). Кандидатите, подали
04.07.2024 13:37

Бургас заслужава да има свой театрален конкурс, заяви режисьорът Богдан Петканин

Бургас заслужава да има свой театрален конкурс. Искрено се надявам този конкурс да продължи като тенденция всяка година. Това заяви пред журналисти режисьорът и временно изпълняващ длъжността директор на Драматичен театър (ДТ) „Адриана Будевска“ Богдан Петканин. Той представи новия конкурс за абсолвенти по режисура на името на покойния Борислав Чакринов, както и лятната програма на културната институция.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:27 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация