Пиеси на Пинтър, Йонеско и Джоунс са сред избраните от кандидатстващите във втория конкурс за млади режисьори на името на Борислав Чакринов

Пиеси на Харолд Пинтър, Йожен Йонеско и Мери Джоунс са сред избраните от кандидатстващите за участие във второто издание на конкурса за млади режисьори на името на режисьора и дългогодишен директор на Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Борислав Чакринов, съобщават от пресцентъра на кмета на Бургас Димитър Николов, под чийто патронаж се провежда конкурсът.

В надпреварата право на участие имат завършващи бакалавърска и магистърска степен студенти от български висши училища, обучаващи се по специалността „Режисура за драматичен театър“. Процедурата включва два кръга, като първият е анонимен с подаване на заявление, декларация за съгласие, драматургичен материал с режисьорска експликация до пет страници, мотивационно писмо, автобиография и по желание визуални материали. Вторият кръг обхваща кратка презентация и събеседване с журито, което определя двамата финалисти.

Победителят ще получи диплом и парична награда от 6000 лева, осигурена от Община Бургас, и възможност да постави спектакъла си в камерна зала „Апостол Карамитев“ с актьорския състав на театъра. Постановката ще бъде включена в програмата на театъра и културния афиш на общината за 2026 г., като репетициите ще започнат през януари, а премиерата е планирана за април. Вторият финалист ще получи поощрителна награда от 1000 лева.

БТА припомня, че първото издание на конкурса бе организирано с подкрепата на Община Бургас през 2024 г. Финалист стана Мария Генова с дипломния си проект по пиесата "Мъртвешки танц" от Аугуст Стриндберг. Неговата премиера на сцена в крайморския град бе през април. В представлението участват актьорите Невена Цанева, Васил Ряхов и Асен Лозанов. Автор на сценографията и костюмите е Мария Колева, а композитор на музиката към спектакъла е Христо Намлиев. През юни пиесата гостува на сцената на Театър НАТФИЗ. "Мъртвешки танц" продължава да е част от афиша на театър "Адриана Будевска", като следващото му представяне е на 21 ноември.