Южнокорейското Министерство на външните работи извика камбоджанския посланик заради измами с наемане на работа

Южна Корея извика камбоджанския посланик, за да изрази протест заради смъртта на южнокорейски студент в Камбоджа, и повиши степента на предупреждението си за рисковете при пътувания до Пномпен заради случаи на онлайн измами с корейци, предаде Ройтерс.

Министърът на външните работи Чо Те-джул изрази пред дипломата тревогата си от "продължаващите случаи на трудови измами и задържане на южнокорейски граждани в Камбоджа и призова камбоджанското правителство да предприеме бързи практически мерки за премахване на онлайн измамите", заяви южнокорейското Министерство на външните работи.

Камбоджанският посланик отговори, че разбира опасенията и позицията на Сеул и ще предаде това на своето правителство, се посочва още в изявлението.

Южнокорейски студент беше изтезаван до смърт в Камбоджа през август при случай, свързан с измама за наемане на работа, съобщиха южнокорейските медии.

В отделно изявление, южнокорейското Министерство на външните работи повиши предупреждението за риска при пътувания до Пномпен с едно ниво, което влезе в сила в 21 ч. снощи местно време (15 ч. българско).