Повече от 11 години се бави Общият устройствен план на старата част на Велико Търново, каза заместник-министърът на културата Тодор Чобанов

Повече от 11 години се бави Общият устройствен план на старата част на Велико Търново, което спира над 100 преписки за консервация и реставрация на знакови културни и исторически обекти, коментира пред журналисти във Велико Търново заместник-министърът на културата Тодор Чобанов.

Той посочи, че според последните указания на министерството за преписките от градовете с културно-историческо наследство, Националният институт за опазване на културно-историческото наследство (НИКН) трябва да работи приоритетно.

По думите на Чобанов идеята на министерството е да бъде намалена административната тежест върху преписките за обновление на старинни сгради, които са подадени към тях. Спряна е политиката да се пишат откази. Подготвя се нов устройствен правилник, според който преписките от историческите градове трябва да бъдат с приоритет, според специално разписан механизъм. Градове като София, Велико Търново и Пловдив не бива да вървят на обща писта с останалите преписки, което не е добре, каза Чобанов.

Той подчерта, че хората, които притежават сгради, които са паметници на културата или са част от такъв ансамбъл, имат отговорност към тяхното опазване.

„Неслучайно още от времето на социализма собствениците на такива сгради, които ги ползват за жилищни нужди, са освободени от данък, за да имат средства да поддържат сградата“, припомни Чобанов. Същевременно държавата поддържа механизми за подкрепа, общините също го правят. Продължава да работи и проектът „Красива България“, допълни той. Във Велико Търново заместник-министър Чобанов участва в откриването на Международното изложение „Културен туризъм“, чието 20 издание започна днес.