Тежка катастрофа с пострадали е станала на пътя между селата Главиница и Радилово в Пазарджишко

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, Архив
Пазарджик,  
17.08.2025 19:23
 (БТА)

Тежка катастрофа с пострадали е станала около 18:00 часа на пътя между селата Главиница и Радилово, в близост до разклона към с. Капитан Димитриево, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По първоначална информация е имало удар между два автомобила. На място са изпратени полицейски екипи, противопожарен автомобил и две линейки.

Няколко души от двете коли са транспортирани в областната многопрофилна болница в Пазарджик. Стоянов добави, че все още няма данни за самоличността и състоянието на пострадалите.

Пътят в района на инцидента е временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочват през с. Капитан Димитриево.

 

/БИ/

Към 19:46 на 17.08.2025 Новините от днес

