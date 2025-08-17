Анже стигна до успех срещу Париж ФК

Анже записа домакински успех с 1:0 срещу Париж ФК в първа среща от френската Лига 1. Единственото попадение реализира Естебан Люпол в 9-ата минута. Нападателят бе изведен сам срещу вратаря и успа да прати топката в мрежа. Анже завърши срещата в намален състав, след като Люис Мутон бе изгонен от игра в 57-ата минута.

Страсбург стигна до минимален успех с 1:0 при визитата си на Метц. Хуакин Паничели се разписа в 86-ата минута.

Оксер взе три точки срещу Лориен, след като стигна до 1:0. Ласине Санайоко бе точен в 53-ата минута след асистенция на Осман. Домакините можеха да запишат и по-убедителен успех, но Жосуе Казимир пропусна дузпа в 69-ата минута.

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1: Оксер – Лориен – 1:0 Метц – Страсбург – 0:1 Анже - Париж ФК – 1:0 Брест – Лил – 3:3 по-късно днес: Нант - Пари Сен Жермен от събота: Ница - Тулуза 0:1 Ланс - Олимпик Лион 0:1 Монако - Льо Авър 3:1 от петък: Рен - Олимпик Марсилия 1:0