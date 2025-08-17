Анже стигна до успех срещу Париж ФК

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: АР, Thibault Camus
Париж,  
17.08.2025 20:52
 (БТА)

Анже записа домакински успех с 1:0 срещу Париж ФК в първа среща от френската Лига 1. Единственото попадение реализира Естебан Люпол в 9-ата минута. Нападателят бе изведен сам срещу вратаря и успа да прати топката в мрежа. Анже завърши срещата в намален състав, след като Люис Мутон бе изгонен от игра в 57-ата минута.

Страсбург стигна до минимален успех с 1:0 при визитата си на Метц. Хуакин Паничели се разписа в 86-ата минута.

Оксер взе три точки срещу Лориен, след като стигна до 1:0. Ласине Санайоко бе точен в 53-ата минута след асистенция на Осман. Домакините можеха да запишат и по-убедителен успех, но Жосуе Казимир пропусна дузпа в 69-ата минута.

 

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1:

Оксер – Лориен – 1:0
Метц – Страсбург – 0:1
Анже - Париж ФК – 1:0
Брест – Лил – 3:3

по-късно днес:
Нант - Пари Сен Жермен

от събота:
Ница - Тулуза            0:1
Ланс - Олимпик Лион      0:1
Монако - Льо Авър        3:1

от петък:
Рен - Олимпик Марсилия   1:0

/БД/

Към 21:19 на 17.08.2025 Новините от днес

