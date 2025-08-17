АЗ Алкмаар направи равенство преди визитата на Левски

Нидерландският АЗ Алкмаар завърши 2:2 като гост на Волендам в среща от втория кръг на Ередивизи. Съперникът на Левски в плейофите на Лигата на конференциите изигра силен мача, но пропусна да вземе три точки. Ибрахим Садик и Трой Парът бяха точни за състава на АЗ.

Футболистите на Алкмаар няма да играят домакинския си мач срещу Цволе от Ередивизи на насрочен за 24 август, а срещата е отложена за 24 септември (сряда), съобщиха от клуба. Причината са двата мача с Левски, които са на 21 и 28 август.

Интересно е, че Левски също ще гостува днес на Ботев (Враца) в мач от петия кръг на първенството, който ще се играе по програма. Следващия уикенд "сините" трябва да имат визита на Ботев в Пловдив, но тя бе отменена.