АЗ Алкмаар направи равенство преди визитата на Левски

Боян Денчев
снимка: АР, Ian Walton
Амстердам,  
17.08.2025 19:46
 (БТА)

Нидерландският АЗ Алкмаар завърши 2:2 като гост на Волендам в среща от втория кръг на Ередивизи. Съперникът на Левски в плейофите на Лигата на конференциите изигра силен мача, но пропусна да вземе три точки. Ибрахим Садик и Трой Парът бяха точни за състава на АЗ.

Футболистите на Алкмаар няма да играят домакинския си мач срещу Цволе от Ередивизи на насрочен за 24 август, а срещата е отложена за 24 септември (сряда), съобщиха от клуба. Причината са двата мача с Левски, които са на 21 и 28 август.

Интересно е, че Левски също ще гостува днес на Ботев (Враца) в мач от петия кръг на първенството, който ще се играе по програма. Следващия уикенд "сините" трябва да имат визита на Ботев в Пловдив, но тя бе отменена. 

/БД/

