Патриарх Даниил се поклони пред мощите на свети Йоан Рилски в Рилския манастир

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигна в Рилския манастир за отбелязване на празника Успение на свети Йоан Рилски, който е утре. Патриархът се поклони пред мощите на светеца, покровител на българския народ.

Патриарх Даниил бе посрещнат от игумена на Рилската света обител Адрианополския епископ Евлогий.

Тази вечер в манастира ще има бдение, а утре отбелязването на празника ще продължи със света литургия, която българският патриарх ще възглави.

В Рилската света обител, в навечерието на честването на Успението на свети Йоан Рилски, да отправим молитви към него да ходатайства Господ да ни подкрепя в нашия път, да укрепва нашата вяра, да укрепва нашето благочестие, каза патриарх Даниил. За да може, както неговото дело пребъдва до ден днешен, така и след нас нашето дело също да продължи, като предадем вярата и православното благочестие на тези, които са след нас, добави той.

Адрианополският епископ Евлогий поздрави патриарха с добре дошъл и каза, че той за пореден път уважава празника на светата обител и на българския покровител и закрилник – Йоан Рилски. По вашите молитви на среднощното бдение и на светата божествена литургия да се облажим от вашето благословение и от светите молитви - не само за нас, а и за целия български народ, който се нуждае от божието благословение и от това на нашия първойерарх, каза епископът.

През миналата година патриарх Даниил също оглави литургията в Рилския манастир на празника на Успението на свети Йоан Рилски.

Свети Йоан Рилски е покровител на българския народ. Той е основател на Рилската света обител. Както при повечето светци, така и преподобният Рилски чудотворец се почита в деня на кончината му през 946 г. Неговата памет се чества още на 19 октомври, когато мощите му са пренесени в Средец (София), и на 1 юли, когато след векове те са върнати в обителта му в Рила планина от Търново.

Свети Йоан Рилски е погребан в Рила до мястото на своето усамотение. След години тялото му е открито нетленно и е прибрано в манастирския храм, където се пази и днес.