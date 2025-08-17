Нюкасъл купи Джейкъб Рамзи от Астън Вила

Нюкасъл привлече Джейкъб Рамзи от Астън Вила, съобщават от английския клуб в неделя. 24-годишният халф подписа дългосрочен договор с "черно-белите".

Британските медии информират, че Нюкасъл ще плати 39 милиона лири и бонуси в размер на още 4 милиона за правата на Рамзи.

Полузащитникът играе в Астън Вила от юноша и след това записа 167 мача за първия състав на тима от Бирмингам.

"Това е голям трансфер за мен. Това бяха луди два-три дни. Радвам се, че съм тук и нямам търпение да започна", заяви Джейкъб Рамзи пред официалния сайт на "черно-белите".

В събота Астън Вила и Нюкасъл направиха равенство 0:0 в среща от първия кръг на английския шампионат.

Антъни Еланга, Арън Рамсдейл и Малик Тиав са останалите нови попълнения на "черно-белите" през лятото на тази година.