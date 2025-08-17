Седмото издание на „Срещу течението“ показва филми от различни точки на света. „Ще видим някои от най-добрите български късометражни филми за годината, анимационно кино, екологични филми, както и филми за култура и идентичност, спорт и приключения“, информират организаторите.



Събитието започва на 29 август и ще продължи до 16 октомври. Локациите в София са „Строежа“, „Дом на киното“, кино „Кабана“.

„Срещу течението“ е фестивал за филми с позиция - къси, дълги, документални, анимационни, за истории на хора с кауза, които не се страхуват да я отстояват. Говорим за смелост, надежда и живот, създаден за нашите правила“, допълват организаторите.

Журито тази година е в състав Вернис Клиер, Крис Мак, Катя Тричкова, Николай Стоичков и Елена Телбис.

/ДД