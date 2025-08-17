Подробно търсене

Цигуларят Кирил Трусов гостува на Софийската филхармония през октомври

Цигуларят Кирил Трусов гостува на Софийската филхармония през октомври
Цигуларят Кирил Трусов гостува на Софийската филхармония през октомври
Цигуларят Кирил Трусов гостува на Софийската филхармония през октомври, визия – Софийска филхармония
София,  
17.08.2025 16:23
 (БТА)

На 9 октомври, под диригентството на маестро Георги Димитров, публиката ще се срещне с един от водещите цигулари на нашето време – Кирил Трусов, съобщават от Софийската филхармония

Събитието е в зала „България“.

В програмата ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър в ре мажор на Пьотър Илич Чайковски, като Трусов ще свири на цигулката „Бродски“ на Антонио Страдивариус (1702) – исторически инструмент, с който е била изпълнена премиерата на този концерт през 1881 г.

Втората част на вечерта е посветена на Симфония №3 „Литургична“ на Артур Онегер – музика, която се извисява над времето и жанровете – молитва, протест, надежда и трагедия, събрани в една виртуозна амалгама, коментират от филхармонията.

Кирил Трусов е роден на 7 март 1982 г. в Санкт Петербург, Русия. Започва да свири на цигулка на четиригодишна възраст. През 1990 г. семейството му се премества в Германия, където той продължава обучението си в музикалните академии на Любек и Кьолн. Завършва обучението си във Висшето училище по музика и театър в Мюнхен, с магистърска степен по изкуства. Сред неговите ментори са Игор Ойстрах и Йехуди Менухин.

Чест гост е на световните сцени като „Концертгебау“, залата на Берлинската филхармония и театър „Шанз-Елизе”. Неговото свирене е описвано като „впечатляваща елегантност, безупречна техника и изключителна чувствителност“. Като артистичен директор на редица фестивали и конкурси по света е не просто изпълнител, а вдъхновител, ментор и двигател на съвременната цигулкова сцена. Сътрудничи с диригентите Невил Маринър, Даниеле Гати, Владимир Федосеев, Дейвид Щерн, има записи за EMI, Warner и Naxos. Като камерен музикант си сътрудничи с Юрий Башмет, Готие Капюсон, Юлия Фишер, Сол Габета, Даниел Хоуп, Миша Майски, Юлиан Рахлин, Дмитрий Ситковецки, Юджа Уанг.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

13.06.2025 17:08

Новият сезон на Софийската филхармония започва на 11 септември с програма от Чайковски

Новият концертен сезон на Софийската филхармония ще започне на 11 септември с Концерт за пиано №1 и Симфония №4 от Чайковски със солист Емануил Иванов и диригент маестро Найден Тодоров, съобщават от екипа на филхармонията. През сезона предстоят

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:42 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация