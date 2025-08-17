Цигуларят Кирил Трусов гостува на Софийската филхармония през октомври

На 9 октомври, под диригентството на маестро Георги Димитров, публиката ще се срещне с един от водещите цигулари на нашето време – Кирил Трусов, съобщават от Софийската филхармония.

Събитието е в зала „България“.

В програмата ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър в ре мажор на Пьотър Илич Чайковски, като Трусов ще свири на цигулката „Бродски“ на Антонио Страдивариус (1702) – исторически инструмент, с който е била изпълнена премиерата на този концерт през 1881 г.

Втората част на вечерта е посветена на Симфония №3 „Литургична“ на Артур Онегер – музика, която се извисява над времето и жанровете – молитва, протест, надежда и трагедия, събрани в една виртуозна амалгама, коментират от филхармонията.

Кирил Трусов е роден на 7 март 1982 г. в Санкт Петербург, Русия. Започва да свири на цигулка на четиригодишна възраст. През 1990 г. семейството му се премества в Германия, където той продължава обучението си в музикалните академии на Любек и Кьолн. Завършва обучението си във Висшето училище по музика и театър в Мюнхен, с магистърска степен по изкуства. Сред неговите ментори са Игор Ойстрах и Йехуди Менухин.

Чест гост е на световните сцени като „Концертгебау“, залата на Берлинската филхармония и театър „Шанз-Елизе”. Неговото свирене е описвано като „впечатляваща елегантност, безупречна техника и изключителна чувствителност“. Като артистичен директор на редица фестивали и конкурси по света е не просто изпълнител, а вдъхновител, ментор и двигател на съвременната цигулкова сцена. Сътрудничи с диригентите Невил Маринър, Даниеле Гати, Владимир Федосеев, Дейвид Щерн, има записи за EMI, Warner и Naxos. Като камерен музикант си сътрудничи с Юрий Башмет, Готие Капюсон, Юлия Фишер, Сол Габета, Даниел Хоуп, Миша Майски, Юлиан Рахлин, Дмитрий Ситковецки, Юджа Уанг.

