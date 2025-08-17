Подробно търсене

Предприемачът от щата Ню Йорк, който е обвинен в засегнала стотици инвеститори схема за 95 млн. долара

Бойчо Попов
Илюстративен кадър. Снимка: Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP
Хамилтън,  
17.08.2025 16:11
 (БТА)

В малкия колежански град Хамилтън, разположен в северната част на щата Ню Йорк, местният бизнесмен Майлс "Бърт" Маршал в продължение на десетилетия е бил символ на надеждност и доверие. Днес 73-годишният предприемач е обвинен в създаването на схема от типа "Понци", при която близо 1000 души и организации са загубили общо около 95 млн. долара, пише в своя разработка Асошиейтед прес.

Маршал, чийто офис се намирал в центъра на града недалеч от университета "Колгейт", в продължение на години съчетавал различни дейности – подготовка на данъчни декларации, застрахователни услуги, отдаване под наем на над 100 имота, както и управление на склад и печатница. В допълнение той е предлагал на клиенти възможността да влагат средства в т.нар. "Фонд 8 процента", гарантиращ годишна възвръщаемост от 8 на сто независимо от движението на финансовите пазари.

Клиенти разказват, че Маршал често представял офертата си като напълно надеждна. "Той казваше: "Вижте колко хора вече са инвестирали – църкви, пожарни дружини, лекари'" Това вдъхваше доверие", разказва една от пострадалите инвеститорки, Кристин Коригън. Мнозина поверили спестяванията си с убеждението, че парите ще бъдат вложени в местни имоти и ще носят стабилен доход.

През десетилетията схемата се разраствала. Участниците получавали записи на заповед, редовни лихвени плащания и възможност за теглене с 30-дневно предизвестие. В действителност, според синдика по делото, още от 2011 г. Маршал започнал да използва средства на нови инвеститори за изплащане на задълженията към по-ранните вложители – характерен белег за всяка "Понци" схема.

Много от пострадалите били свързани с местната общност – преподаватели от "Колгейт", собственици на малки бизнеси, служители и пенсионери. Част от тях загубили десетки или стотици хиляди долари, а други – дори целите си спестявания. Ресторантьорско семейство от съседен град например е било ощетено с около 1,5 млн. долара, а жител на околността – с около 40 000 долара.

"Вече гледаш на живота по друг начин. Чудиш се на кого изобщо можеш да вярваш", споделя един от потърпевшите, Денис Съливан.

През април 2023 г. паричните потоци пресъхват и Маршал подава молба за защита по глава 11 от Закона за банкрутите. В документите той декларира над 90 млн. долара пасиви и около 21,5 млн. долара активи, предимно в недвижими имоти. Той твърди, че здравословни проблеми и две сърдечни операции, стрували над 600 000 долара, са ускорили финансовия му крах, след като новината предизвикала "бягство" на вложители, поискали да изтеглят средствата си.

Според синдика Фред Стивънс обаче причината е по-дълбока – некомпетентни бизнес практики, заемане на средства при високи лихви и системно използване на нови вложения за изплащане на по-стари задължения.

Прокуратурата твърди, че Маршал е подвеждал инвеститорите, като е представял фалшиви отчети за състоянието на техните сметки, а част от средствата е използвал за лични разходи – включително самолетни билети, хранене в ресторанти, покупки и дори абонаменти за йога студия.

В съдебните документи се посочва, че сега клиентите могат да очакват да възстановят едва около 5,4 цента за всеки вложен долар след продажбата на имотите и бизнеса на Маршал. Паралелно се разглеждат и потенциални искове срещу финансови институции.

Много от пострадалите разказват за тежките последици в личния си живот. Някои пенсионери са изгубили парите, с които разчитали да допълват социалните си помощи. Други вече се притесняват за възможността да плащат медицинските си сметки. "Оставихме парите там, за да се увеличават. Те обаче се увеличиха в неговия джоб", казва Барбара Балтусник, която заедно със съпруга си е сред големите кредитори на Маршал.

Срещу него са повдигнати обвинения в крупна кражба и измама с ценни книжа за над 50 млн. долара. През юни той се е признал за невинен. Ако бъде осъден, го грози ефективна присъда.

Макар и значително по-малка от милиардите, присвоени от Бърни Мейдоф, схемата на Маршал има дълбок отзвук в Хамилтън – град с около 6400 жители, където познанствата са близки, а името "Маршал" е било уважавано в продължение на поколения. Днес много местни жители казват, че освен спестяванията си са загубили и вярата си в човека, когото са смятали за символ на стабилност.

/БП/

