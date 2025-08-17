Художествена инсталация с фолклорни елементи украсява читалището в плевенското село Коиловци

Художествена инсталация с фолклорни елементи украсява стена на Народно читалище „Христо Ботев 1927“ в плевенското село Коиловци. Тя е изпълнена по проект "Традицията среща бъдещето“, финансиран към Програма „Създаване“ 2024 г. на Национален фонд „Култура“. Това съобщи за БТА секретарят на културния институт Станка Николова.

С формите на модерното изкуство и интерактивни компоненти, чрез създаване на художествена инсталация върху стената на читалището успяхме да покажем елементи от културното ни наследство. По този начин превърнахме едно пространство в своеобразна галерия на открито, която радва жителите и гостите на селото, подчерта Николова.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв. От читалището обаче не смятат да спрат до тук с реализацията на своите идеи за обогатяване на културното пространство в селото.

Вече е планиран нов проект, който да допълни вече приключилият. Финансиране за него ще се търси по Програма „Създаване и/или разпространение - малки проекти 2025 г.“ отново към Национален фонд "Култура".

Идеята ни е да постигнем цялостно обновяване облика на сградата и централната част, за да поддържаме интереса на местната общност и гостите на селото, осигуряване на достъп до култура в периферни райони и удължаване на живота на културните продукти, подчерта секретарят на читалището.