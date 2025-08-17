Подробно търсене

Николай Велев
Гласоподавателка държи бюлетина в избирателна секция в Ла Пас, 17 август 2025 г. Снимка: АП/Наташа Писаренко
Ла Пас ,  
17.08.2025 16:15
 (БТА)

Избирателните секции в Боливия отвориха врати за изборите за парламент и президент, които могат да сложат край на дългогодишната доминация на левицата в южноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес.

Днешният вот е един от най-важните и от най-непредсказуемите за последните години.

Според последните проучвания на общественото мнение около 30% от гласоподавателите все още не са решили как да гласуват. Резултатите от анкетите сочат, че двамата водещи десни кандидати за президентския пост –  мултимилионерът и бизнесмен Самуел Дория Медина и бившият президент Хорхе "Туто" Кирога, получават почти равна подкрепа.

Съставянето на дясно правителство в Боливия може да предизвика значителна промяна във външната политика на страната, която в момента е съюзник с Венецуела, Китай, Русия и Иран.

Победата на десницата обаче не е сигурна. Много от дългогодишните избиратели на разкъсваната от вътрешни конфликти управляваща партия "Движение за социализъм" живеят в селските райони и настроенията им обикновено не се отчитат в предизборните анкети.

Боливия претърпява най-тежката си икономическа криза за последните четири десетилетия. На хората се налага да чакат с часове на опашки за основни продукти като субсидиран хляб или гориво, а инфлацията достигна двуцифрени стойности.

Гласуването в Боливия, чието население възлиза на около 12 млн. души, е задължително, като имащите право на глас са около 7,9 млн. Боливийците днес ще изберат 130 депутати в долната камара на парламента, както и 36 членове на Сената (горната камара на парламента).

Що се отнася до избора на президент, ако никой от кандидатите не получи повече от 50% от гласовете, двамата претенденти с най-голяма подкрепа ще се изправят един срещу друг на балотаж на 19 октомври. Не се предвижда балотаж, ако някой от кандидатите получи поне 40% от гласовете, като същевременно изпреварва втория претендент в класирането с най-малко 10 процентни пункта.  

