Боливийците гласуват днес на президентски и парламентарни избори

Десислава Иванова
Агитационен билборд за изборите в Боливия. Снимка: Natacha Pisarenko/АП
Ла Пас,  
17.08.2025 06:35
Близо 8 милиона от общо 11,3 милиона боливийци ще се отправят днес към урните, за да гласуват за нов президент, вицепрезидент и парламент, предаде ДПА.

Кандидатите на консервативната опозиция водят в допитванията, което показва, че смяна във властта след близо 20-годишно управление на левицата е напълно възможна.

Политическата сцена в страната се характеризира от месеци с борбата за власт между бившия президент Ево Моралес (управлявал от 2006 до 2019 г.) и неговия приемник Луис Арсе. Настоящият държавен глава Арсе не се стреми към преизбиране, а Моралес бе възпрепятстван да участва със съдебно нареждане.

Боливия, една от най-бедните страни в Южна Америка, се бори с дълбока икономическа криза, белязана от недостиг на чуждестранна валута, недостиг на гориво, рекордна инфлация и засилващо се обществено недоволство. Това недоволство може да облагодетелства опозицията - като водещи претенденти от нея се очертават консервативният експрезидент Хорхе Кирога (2001- 2002 г.) и бизнесменът Самуел Дория Медина.

За най-обещаващи кандидати от лявата част на политическия спектър са смятани председателят на Сената (горната камара на парламента) Андронико Родригес и бившият вътрешен министър Едуардо дел Кастийо.

Избирателните органи са си поставили за цел да преброят 80% от гласовете вечерта след изборния ден.

Според анализаторите никой от кандидатите няма да постигне необходимото мнозинство, за да спечели още на първия тур на вота. Балотаж е насрочен за 19 октомври.

Победителят на президентските избори ще встъпи в длъжност за петгодишен мандат през ноември.



