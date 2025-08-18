Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Двама кандидати от десницата се класират за втори тур на президентските избори в Боливия, сочат екзитполове
Кандидатът на Християндемократическата партия за президент на Боливия Родриго Пас на предизборен митинг в Ел Алто, 10 август 2025 г. Снимка: AP/Juan Karita
Ла Пас,  
18.08.2025 04:09
 (БТА)

Двама кандидати от десницата се класират за втори тур на президентските избори в Боливия, сочат екзитполове, предаде Франс прес.

Първите резултати от екзитпол, обявени от телевизия "Унител", отреждат първо място на сенатора центрист Родриго Пас от Християндемократическата партия (ХДП), спечелил 31,3 процента от гласовете.

Бившият консервативен президент Хорхе „Туто“ Кирога от коалицията "Свободен Алианс" се класира втори с 27,3 процента от гласовете, сочи екзитпола на "Унител". 

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете, като същевременно изпревари втория претендент в класирането с най-малко 10 процентни пункта, ще бъде произведен балотаж, който ще се състои на 19 октомври, посочва Ройтерс.  

След предизборна кампания, засенчена от  икономическата криза в страната, боливийците гласуваха вчера на избори за парламент и президент, които могат за първи път от над две десетилетия насам на доведат на власт в страна дясно правителство, отбелязва АП.

/АМ/

Към 04:55 на 18.08.2025 Новините от днес

