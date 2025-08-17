Пари Сен Жермен си тръгна с три точки от Нант

Пари Сен Жермен стартира защитата на титлата си във френската Лига 1 след успех с 1:0 в гостуването си на Нант.

Старши треньорът Луис Енрике бе дал почивка на голяма част от титулярите си, които ликуваха със Суперкупата на Европа срещу Тотнъм след изпълнение на дузпи.

Португалският полузащитник Витиня отбеляза единственото попадение в мача в 67-ата минута. Малко след това и Гонсало Рамош вкара гол, но след справка с ВАР бе отменен.

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1: Нант - Пари Сен Жермен – 0:1 Оксер – Лориен – 1:0 Метц – Страсбург – 0:1 Анже - Париж ФК – 1:0 Брест – Лил – 3:3 от събота: Ница - Тулуза 0:1 Ланс - Олимпик Лион 0:1 Монако - Льо Авър 3:1 от петък: Рен - Олимпик Марсилия 1:0