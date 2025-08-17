Димитър Евтимов: "Ботев Враца показва ново лице, не е боксова круша"

Вратарят на Ботев (Враца) Димитър Евтимов говори след равенството 0:0 срещу Левски в двубой от 5-ия кръг на Първа лига. Бившият страж на ЦСКА бе един от най-добрите на терена и с основна заслуга за точката на своя отбор.

„Успяхме със себераздаване, борба, хъс и мотивация, която показвахме и през изминалия сезон, но сега и този. Няма какво да ми влияе, това е мач като мач. Благодаря на феновете на Враца и на Левски, мотивираха ме, тази суха мрежа е за тях.

Виждате началото на сезона – има доста голям малшанс, с Лудогорец и Спартак Варна допуснахме голове в последните минути. Ботев Враца показва ново лице, не е боксова круша. Всеки трябва да се съобразява с нас във Враца.

Надявам се да има все повече фенове на мачовете. Важно е и на гостуващите двубои, както и като цяло да има привърженици на трибуните", каза Димитър Евтимов.