Симона - Алекс Михалева
Румънските власти откриха автомобили на стойност 165 000 евро, издирвани от три европейски страни
Снимка: БТА/ Мартина Ганчева. Снимката е илюстративна.
Букурещ,  
17.08.2025 23:47
 (БТА)

Гранични полицаи от бреговата охрана на Румъния откриха три превозни средства в пристанището на Констанца, които са били обявени за издирване от властите в Латвия, Дания и Норвегия, предаде Аджерпрес

По време на проверка в петък бяха идентифицирани три автомобила с регистрационни номера от Кралство Швеция, Кралство Дания и Норвегия, притежавани от гражданин на Грузия и двама граждани на Таджикистан. След целенасочени проверки бе установено, че две от превозните средства всъщност са регистрирани в Литва и Германия. 

С помощта на служители на европейската гранична служба Фронтекс, командировани към румънската брегова охрана, беше потвърдено, че и трите превозни средства са вписани в международни бази данни като стоки, издирвани за конфискация, с издадени сигнали от властите в Латвия, Дания и Норвегия, според изявление, публикувано в събота от граничната полиция.

Превозните средства, на стойност приблизително 165 000 евро, са били предназначени за износ за Грузия с кораб. Те са задържани в помещенията на институцията в очакване на по-нататъшно разследване.

В момента румънската гранична полиция провежда разследвания по подозрение за укриване на престъпни стоки и след приключването им ще бъдат предприети съответните законови мерки.

/С-АМ/

