Хулио Веласкес: „Трябваше да спечелим, но е нужно ефективност пред гола“

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е доволен от своите играчи след 0:0 като гост на Ботев Враца.

„Това е спорт, в който и съперникът иска да победи. Играхме така, че да заслужим победата. Бяхме отборът, който превъзхождаше без съмнение. Знаехме, че отборът щом играе у дома, e силен. Ако му оставиш пространства, може да ти създадат проблеми на контраатака. Контролирахме мача с доста положения пред тяхната врата, ръководихме срещата и трябваше да спечелим, но е нужно ефективност пред гола. Това е от онези типични мачове, когато, като не можеш да вкараш, трябва да накараш съперника да се отвори. Нужно е да се случи с материализиране на някоя от ситуациите. Когато поемеш риска да играеш в края с един халф и да си по-изнесен в предни позиции, могат да те хванат на контраатака.

Горд съм с всички мои футболисти. Ако едно равенство може да ти наруши ритъма, това е голям проблем. Не мога нищо негативно да спомена за Левски. Нямам никакви забележки към никого, оставиха сърцата си на терена. Резултатът не може да промени действителността. Играхме по-силно, отколкото срещу Септември. Разликата е, че там вкарахме два гола, а днес не реализирахме ситуациите. Отговорността е моя“, заяви Веласкес.