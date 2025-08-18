Руи Мота: „Имахме 19 удара, две греди, но просто не успяхме да вкараме“

Треньорът на Лудогорец Руи Мота говори след равенството 0:0 в домакинството срещу Локомотив София.

„Просто не успяхме да вкараме. Имахме 19 удара, две греди. Започнахме много добре в първите 20 минути, движихме топката по оптимален начин. Допуснахме неточност и ситуацията, която се откри пред Спас Делев.

Опитахме абсолютно всичко, но не заслужавахме да загубим тези две точки. Създадохме много положения, но ни липсваше последното докосване и последният пас. Просто трябваше да отбележим“, заяви Руи Мота.