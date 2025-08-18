Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Повече от 40 души са в неизвестност след преобръщане на лодка в Нигерия
Дървена лодка с пътници плува по делтата на река Нигер, близо до село Огбоинбири, Нигерия, 11 декември 2024 г. Снимка: AP/Sunday Alamba
Лагос,  
18.08.2025 01:14
 (БТА)

Нигерийските спасителни служби се опитват да открият повече 40 души, които са в неизвестност след преобръщане на лодка в река в северозападната част на Нигерия, съобщи Националната агенция за извънредни ситуации, цитирана от Франс прес.

Спасителната служба посочи в изявление, че лодката, която е превозвала над 50 пътници към пазар, се е преобърнала вчера сутринта.

"Десетина души са спасени, а над 40 пътници все още са в неизвестност“, уточни агенцията, като посочи, че инцидентът е станал в щата Сокото.

Инцидентите с лодки са често явление в Нигерия поради претоварване и лоша поддръжка, особено по време на дъждовния сезон, когато реките и езерата преливат.

Най-малко 16 селскостопански работници загинаха при подобен инцидент през август миналата година в същия щат Сокото, когато дървена пирога, която ги превозваше през река към оризищата им, се преобърна, припомня АФП.

 

/АМ/

Свързани новини

30.11.2024 00:00

Най-малко 27 загинали и над 100 в неизвестност след преобръщането на лодка в Нигерия

Най-малко 27 души са загинали, а повече от 100, предимно жени, са изчезнали, след като лодка, превозваща хора до пазар за храна, се преобърна по река Нигер в Северна Нигерия, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

