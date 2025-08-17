1039 години от победоносната битка на цар Самуил при прохода Траянови врата бяха отбелязани на крепостта „Стенос“

На крепостта „Стенос“ край Костенец бяха отбелязани 1039 години от победоносната битка на цар Самуил при прохода Траянови врата. Събитието бе отбелязано с музикална програма и историческа възстановка. В него се включи историкът Емануил Гавелски, който припомни пред присъстващите за героичната победа на българския цар. Участие взеха още местният театрален младежки клуб „Георги Русев“, който представи художествената композиция „Самуил в битка за България“ и група за фолклорно и църковно-певческо изкуство и култура. На 17 август през 986 година цар Самуил разгромява в прохода армията на византийския император Василий II, наречен още Българоубиец.

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов каза, че днес се отбелязва значима годишнина – 1039 години от историческата битка при Траянови врата, състояла се през 986 година. „Това събитие е вписано със златни букви в летописа на българската история и оставило траен отпечатък в нашия народ, а също и в историята на общината“, каза още кметът. По думите му битката не е просто сражение, а символ на българския дух, сила и решителност. „Тя е ярко доказателство за стратегическия гений на цар Самуил, който успява да нанесе решително поражение на византийската армия“, добави още той.

Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска отбеляза, че събитията, които са се случили на това място преди 1039 години показват, че българинът носи този дух, устрем и надежда за свобода, която трябва да пазим и днес. „Затова днес отдаваме почит не само на Самуил, но и на всички онези герои, които в онзи исторически момент, когато страната ни е била пред възможността да бъде изцяло превзета от империята на византийците точно тук на това място се случва една победа“, каза още Арнаутска. Тя добави, че победата дава хъс и надежда на българина, че всички заедно с надежда, борбеност, с устрем можем, „защото българинът винаги е бил такъв, че да покаже независимо къде е, кой е, къде се намира, когато е заедно печели“, посочи Арнаутска.

Историкът Емануил Гавелски каза, че в прохода Траянови врата, известен в древността като „Суки“ се провежда едно от най-мащабните и кървави сражения на цялото Европейско средновековие. „Победата, която цар Самуил, предвождайки българските войски, успява да извоюва тук, е не просто славна тя е разгромна, защото тук в прохода на практика е унищожението на цялата армия – цветът на Източната римска империя“, добави още Емануил Гавелски. По думите му проходът е станал лобно място за всички ромейски войници и съвсем малка част от тях успяват да се спасят. Историкът припомни, че византийския император Василий II наречен Българоубиец е разгромен от българския цар Самуил.

Актьорите от театралния младежки клуб „Георги Русев“ бяха облечени с тематични одежди от Първото българско царство. Присъстващите имаха възможността да опитат традиционни ястия, приготвени по автентични рецепти - хлябове, зелник, тиквеник, качамак и други.

Събитието е по проект „Младите в действие“, който цели да насърчи активното участие на младите хора в културния живот на общината и да съхрани историческото наследство за бъдещите поколения.