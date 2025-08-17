Левски не успя да победи Ботев Враца

Мач от петия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Левски - 0:0

жълти картони: Владислав Найденов, Хосе Гайегос, Мартин Смоленски (Ботев); Асен Митков (Левски)

главен съдия: Мартин Гребенчарски

"Христо Ботев“, град Враца

състави

Ботев Враца: Димитър Евтимов, Никола Влайкович, Ариан Кабаши, Милен Стоев, Давид Суарес (75-Аймен Суда), Мартин Ачков, Хосе Гайегос (59-Антоан Стоянов), Владислав Найденов (59-Ромееш Ивей), Мартин Смоленски, Мартин Петков (85-Мартин Дичев), Даниел Генов (85-Божидар Пенчев)

Левски: Светослав Вуцов, Оливие Камдем, Кристиан Макун, Вендерсон Цунами, Фабио Лима (63-Майкон), Карлос Охене, Асен Митков (46-Борислав Рупанов), Патрик Мислович (72-Радослав Кирилов), Карл Фабиен (63-Марин Петков), Мазир Сула (84-Евертон Бала), Рилдо

Левски завърши наравно 0:0 като гост срещу Ботев Враца в двубой от петия кръг в Първа лига. Така „сините“ не успяха да се възползват от грешката на Лудогорец, който направи също 0:0 срещу Локомотив София. Двата тима са на върха в класирането с по 13 точки, но разградчани имат по-добра голова разлика.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остави извън титулярния състав- Майкон, Алдаир, Кристиан Димитров, Марин Петков, Радослав Кирилов, както и младока Борислав Рупанов. Мустафа Сангаре също отсъстваше, а атаката водеше Рилдо.

Първите минути на срещата бяха равностойни, като и двата тима не създадоха нищо интересно. Първата добра възможност беше за гостите, но Фабио Лима бе спрян от Димитър Евтимов. До края на първата част Цунами от Левски получи шанс, но отново Евтимов се намеси.

Втората част започна отново с натиск на Левски, но първата добра възможност се откри пред Даниел Генов от Ботев. Капитанът на домакините стреля с глава над напречната греда. Левски отговори с възможност през Рилдо. Той стреля от дистанция, но Евтимов успя да избие с една ръка.

В 75-ата минута дойде най-чистото положение и то бе пред вратата на домакините. Борислав Рупанов свали топката към Радослав Кирилов, който стреля от малък ъгъл, но Евтимов отби, а топката се отби в гредата. Последва добавка на Рупанов, но кълбото бе избито от купа от играчи пред голлинията на Ботев. След това и Рилдо отправи неточен удар.

Последната възможност за Левски се откри пред Рилдо, но ударът му от непосредствена близост бе спасен от Евтимов.