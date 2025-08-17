Кувейт арестува 67 души за незаконно производство на алкохол, след като 23 души загинаха от натравяне с метанол

Кувейтските власти са арестували 67 души, обвинени в производство и разпространение на местно произведени алкохолни напитки, причинили смъртта на 23 души през последните дни, съобщи министерството на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.

Вносът и производството на алкохолни напитки са забранени в Кувейт. Въпреки това алкохолни напитки биват произвеждани незаконно на тайни места, които не подлежат на контрол и не отговарят на стандартите за безопасност, излагайки потребителите на риск от отравяне.

В изявление снощи външното министерство заяви, че са били затворени шест фабрики и други четири, които все още не са били влезли в експлоатация, в жилищни и индустриални райони.

В четвъртък министерството на здравеопазването на Кувейт съобщи, че случаите на отравяне с метанол, свързани с произведените нелегално напитки, са се увеличили до 160, с 23 смъртни случая, предимно сред азиатски граждани, което е ръст от тринадесетте смъртни случая, за които беше съобщено по-рано.

Ръководителят на „престъпната мрежа“ е гражданин на Бангладеш и е бил арестуван, а един от заподозрените, гражданин на Непал, е обяснил как метанолът е бил произвеждан и продаван, казаха от вътрешното министерство.