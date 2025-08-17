Подробно търсене

Ракув с труден успех в Полша преди домакинството на Арда Кърджали

Боян Денчев
Ракув с труден успех в Полша преди домакинството на Арда Кърджали
Ракув с труден успех в Полша преди домакинството на Арда Кърджали
снимка: АР, LaPresse via AP
Варшава,  
17.08.2025 23:43
 (БТА)

Полският вицешампион Ракув (Ченстохова) победи като гост Термалица с 3:2 в мач от 5-ия кръг. Тимът на Марек Папшун е съперник на Арда (Кърджали) в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите. Първият двубой е в Полша на 21 август (четвъртък) от 22:00 часа.

Ракув стигна до трудната победа след точни удари на Майкъл Амеяу, Марко Булат и Леонардо Роша. Тимът от Ченстохова е на 10-та позиция с 6 точки от четири мача.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:22 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация