Ракув с труден успех в Полша преди домакинството на Арда Кърджали

Полският вицешампион Ракув (Ченстохова) победи като гост Термалица с 3:2 в мач от 5-ия кръг. Тимът на Марек Папшун е съперник на Арда (Кърджали) в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите. Първият двубой е в Полша на 21 август (четвъртък) от 22:00 часа.

Ракув стигна до трудната победа след точни удари на Майкъл Амеяу, Марко Булат и Леонардо Роша. Тимът от Ченстохова е на 10-та позиция с 6 точки от четири мача.