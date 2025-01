Комедия с Кики Палмър и певицата Сиза е начело на боксофис класацията на Северна Америка

Комедията One of Them Days, в която участват Кики Палмър и певицата Сиза, оглави боксофис класацията на Северна Америка, предаде Асошиейтед прес.

Филмът дебютира на първо място в подреждането, като има минимална преднина пред "Муфаса: Цар Лъв" по реализирани финансови постъпления от продадени билети в киносалоните в САЩ и Канада през изминалия уикенд.

One of Them Days отчита 11,6 млн. щатски долара от 2675 киносалона според оценките на студиото "Сони" в неделя, изпреварвайки "Муфаса: Цар Лъв" на "Дисни" с около 100 хил. щатски долара. Анимацията реализира постъпления от 11,5 млн. щатски долара и се очаква още днес да застане начело на подреждането, отбелязва Асошиейтед прес.



В комедията One of Them Days Палмър и Сиза са приятелки и съквартирантки, които се опитват да намерят пари за наема си, преди хазяинът да ги изгони.

Като цяло обаче пазарът е доста слаб, отбелязва Асошиейтед прес. Постъпленията в общия боксофис за изминалите петък, събота и неделя ще достигнат по-малко от 80 млн. щатски долара и според данни на "Комскор" това го прави един от най-лошите празнични уикенди преди Деня на Мартин Лутър Кинг от 1997 г. насам, отбелязва Асошиейтед прес.

Филмът "Муфаса: Цар Лъв" на студиото "Дисни" изпреварва едно съвсем ново предложение - хоръра "Човекът вълк", който дебютира на трето място в боксофиса на Северна Америка с 10,6 млн. щатски долара от 3354 кина.

"Соник: Синият таралеж 3" е на четвърто място в боксофис класацията на Северна Америка с 8,6 млн. щатски долара, а "Бърлога на крадци: Пантера", която миналата седмица беше на върха, допълва челната петица с приходи от 6,6 млн. щатски долара.