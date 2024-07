Кей-поп групата "Стрей кидс" оглави класацията на "Билборд" за албуми с ATE, съобщи сайтът на изданието. Продукцията излезе на пазара на 19 юли.

Това е пети пореден албум на момчетата, стъпил на върха на чарта, с което момчешката група от Република Корея става първата в историята, стъпила на върха още при дебюта на продукциите си. Преди АТЕ "Стрей кидс" оглавяваха "Билборд 200" с Oddinary, Maxident (и двата през 2022 г.), Rock-Star и 5-Star (и двата през 2023 г.).

Единственият друг изпълнител с подобно постижение - пет албума номер 1 още при дебюта им, е рапърът Ди Ем Екс. Той постига това в периода между 1998 г. и 2003 г. с продукциите It's Dark and Hell Is Hot (1998), Flesh of My Flesh Blood of My Blood (1999), ЕAnd Then There Was X (2000), The Great Depression (2001) и Grand Champ (2003).

От АТЕ са продадени 232 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Втората позиция в чарта също е за кей поп албум - Muse, на Джимин от групата Би Ти Ес. От соловата продукция на певеца са продадени 96 000 еквивалентни единици за отчетния период.

За първи път два албум на кей-поп изпълнители заемат челните две места в "Билборд 200", отбелязва изданието.

Третото място в подреждането е за The Death of Slim Shady (Coup de Grace)на Еминем, който миналата седмица оглавяваше класацията. От него да продадени 79 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Четвъртата позиция е за The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт, на която беше и преди седем дни. В продължение на 12 седмици продукцията на американската изпълнителка беше на върха на "Билборд 200". От The Tortured Poets Department са продадени 74 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Пети е The Great American Bar Scene на Зак Браян, който отстъпва две място спрямо миналата седмица. От албума на американеца, издаден на 4 юли, са продадени 71 000 еквивалентни единици за отчетния период.