Историята и ритуалите на „Великите древни цивилизации на Америка“ представя проф. Николай Овчаров в новата си книга

Историята и ритуалите на „Великите древни цивилизации на Америка“ са темата на новата книга на проф. Николай Овчаров за Латинска Америка. Изданието ще бъде представено днес, 12 ноември, от 18:30 часа в зала „Ботев“ в столичния хотел „Хаят Риджънси", съобщават издателите от „Сиела Норма".

Това е първото заглавие, издадено с подкрепата на „Експлорърс клуб България" – организация, която още от своето създаване поставя сред основните си задачи подкрепата на значими географски и исторически изследвания.

В разговора за историята на древните култури на Америка заедно с автора ще се включи и журналистът Симеон Идакиев. Модератор на събитието ще бъде журналистката и водеща Марина Цветкова.

Книгата събира пътеписи на проф. Овчаров от пътешествията му в Мексико, Гватемала, Хондурас, Белиз, Перу и Боливия. Пред очите на читателя се разкриват най-пищните и любопитни детайли от живота в ацтекската империя и нейната столица Теночтитлан; от Мачу Пикчу, Олянтайтамбо и Куско; от обичаите, празниците и забележителностите на Мексико Сити, пишат още от „Сиела Норма".

Изданието е осъществено с подкрепата на проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на „Експлорърс клуб България".

Професор Николай Овчаров е археолог, известен със своите проучвания в Перперикон, Татул, Велико Търново, Велики Преслав, Мисионис и Урвич. Автор е на десетки книги и стотици публикации на тема средновековна история и е преподавал в редица български и чужди университети. Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие за изключителни заслуги в областта на културата и е носител на най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век“ с огърлие. През 2024 г. става почетен професор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов.

/ЕМС/