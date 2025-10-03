Подробно търсене

Министерството на туризма възнамерява да подкрепи превръщането на област Кюстендил в утвърдена спортно-туристическа дестинация, съобщи министър Боршош

Ивона Величкова
Министерството на туризма възнамерява да подкрепи превръщането на област Кюстендил в утвърдена спортно-туристическа дестинация, съобщи министър Боршош
Министерството на туризма възнамерява да подкрепи превръщането на област Кюстендил в утвърдена спортно-туристическа дестинация, съобщи министър Боршош
БТА, София (3 октомври 2025) С редовен парламентарен контрол продължава днешното заседание на Народното събрание. На снимката: министърът на туризма Мирослав Боршош.Снимка: Минко Чернев/БТА (БТ)
София,  
03.10.2025 14:41
 (БТА)
Етикети

В отговор на въпрос дали Министерството на туризма възнамерява да подкрепи превръщането на област Кюстендил в утвърдена спортно-туристическа дестинация за развитие на спортно-рехабилитационната база, министърът на туризма Мирослав Боршош отговори положително. Въпросът му беше зададен по време на днешния парламентарен контрол от Николай Златарски от ПГ "ДПС - Ново начало".

По думите на министъра въпросът за туризъм 365 дни в годината е от изключителна важност. Според него в това отношение Кюстендил е много напред не само като възможности и природа, а като община, която все повече поглежда към този сектор на икономиката.

Боршош припомни, че Кюстендил към момента има три големи проекта, свързани с цялостно изграждане на спортната инфраструктура, която е основата за развитие на спортен туризъм. Това са рехабилитация на спортния комплекс "Осогово", на футболния терен и модернизиране на цялата спортна и спортно-образователна инфраструктура.

Ресорният министър отбеляза, че има все по-голям поток от спортисти и отбори, които избират страната ни като дестинация за своята подготовка.

Кюстендил все повече попада във фокуса на международните изложения, които организираме, отбеляза Боршош и допълни, че тази година има ръст на туристите в Кюстендил.

С оглед на предстоящото гледане на бюджета за 2026 г. Боршош изрази надежда силен акцент да има върху инфраструктурните проекти. Независимо дали говорим за спортна инфраструктура, за културна или за пътна, всяка от тях е изключително важна за развитието на сектор "Туризъм", защото без нея не бихме могли да предоставим качествена услуга, подчерта министър Боршош. Той допълни, че туризмът идва след доброто местно управление и добрата инфраструктура.

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

19.09.2025 21:13

В Кюстендил беше открито първото издание на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници"

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, посланикът на България в Република Северна Македония (РСМ) Желязко Радуков, посланиците на РСМ в България Агнеза Руси Поповска и на Сърбия Милан Равич, представители на посолствата на Франция, Япония, бяха сред гостите на откриването на първото издание на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници" в Кюстендил тази вечер.
09.09.2025 12:40

Във времена на глобални предизвикателства хората търсят не просто почивка, а възможност за възстановяване, превенция и качествен живот, каза зам.-министър Георгиева

Във времена на глобални предизвикателства хората търсят не просто почивка, а възможност за възстановяване, превенция и качествен живот, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на дванадесетият годишен конгрес на Българския съюз по
08.09.2025 07:00

България се позиционира на картата на здравния туризъм като конкурентна дестинация, предлагаща качествен продукт на европейско ниво, каза за БТА председателят на БСБСПА

България се позиционира на картата на здравния туризъм като конкурентна дестинация, предлагаща качествен продукт на европейско ниво. Това каза в интервю за БТА д-р Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА),

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:59 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация