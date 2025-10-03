Министерството на туризма възнамерява да подкрепи превръщането на област Кюстендил в утвърдена спортно-туристическа дестинация, съобщи министър Боршош

В отговор на въпрос дали Министерството на туризма възнамерява да подкрепи превръщането на област Кюстендил в утвърдена спортно-туристическа дестинация за развитие на спортно-рехабилитационната база, министърът на туризма Мирослав Боршош отговори положително. Въпросът му беше зададен по време на днешния парламентарен контрол от Николай Златарски от ПГ "ДПС - Ново начало".

По думите на министъра въпросът за туризъм 365 дни в годината е от изключителна важност. Според него в това отношение Кюстендил е много напред не само като възможности и природа, а като община, която все повече поглежда към този сектор на икономиката.

Боршош припомни, че Кюстендил към момента има три големи проекта, свързани с цялостно изграждане на спортната инфраструктура, която е основата за развитие на спортен туризъм. Това са рехабилитация на спортния комплекс "Осогово", на футболния терен и модернизиране на цялата спортна и спортно-образователна инфраструктура.

Ресорният министър отбеляза, че има все по-голям поток от спортисти и отбори, които избират страната ни като дестинация за своята подготовка.

Кюстендил все повече попада във фокуса на международните изложения, които организираме, отбеляза Боршош и допълни, че тази година има ръст на туристите в Кюстендил.

С оглед на предстоящото гледане на бюджета за 2026 г. Боршош изрази надежда силен акцент да има върху инфраструктурните проекти. Независимо дали говорим за спортна инфраструктура, за културна или за пътна, всяка от тях е изключително важна за развитието на сектор "Туризъм", защото без нея не бихме могли да предоставим качествена услуга, подчерта министър Боршош. Той допълни, че туризмът идва след доброто местно управление и добрата инфраструктура.