В Кюстендил беше открито първото издание на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници"

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, посланикът на България в Република Северна Македония (РСМ) Желязко Радуков, посланиците на РСМ в България Агнеза Руси Поповска и на Сърбия Милан Равич, представители на посолствата на Франция, Япония, бяха сред гостите на откриването на първото издание на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници" в Кюстендил тази вечер.

Фестивалът се организира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Република Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, както и на Община Кюстендил и Драматичния театър в града, а по време на фестивалните дни местната публика и гостите на града могат да гледат шест театрални постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия.

Фестивалът е опит за изграждане на културен мост, който свързва хората от България, Република Северна Македония и Сърбия, казаха организаторите му в Кюстендил. Той отбелязва и 35-ата годишнина от създаването на Интеррег програмите и съвпада с Деня на международното сътрудничество, отбелязван на 20 септември.

"На Балканите всички седим на една черга – и това, което ни свързва, е културата. Този фестивал ни показва, че можем да живеем заедно, да сбъдваме мечтите си, да имаме общи културни събития и че имаме еднакви традиции. Благодарен съм на програми като Интеррег и Европейската комисия, които ни дават възможността да разработваме проекти", каза при откриването кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Той посочи, че Общината в Кюстендил работи по два проекта с Република Реверна Македония. Разработва се и проект, с който ще се кандидатства за сътрудничество Община Босилеград в Сърбия, за да може да бъдат достъпни пътищата през зимата, каза още кметът на Кюстендил.

"Тази сцена не е само в чест на това събитие, но и в чест на Деня на Интеррег сътрудничеството и 35-тата годишнина на програмата. Театърът е място, където всички можем да бъдем заедно, без предразсъдъци и граници. Това прави и Интеррег програмата", посочи Витанова. Радвам се, че сте част от това преживяване, което ще допринесе и за сътрудничеството на партньорските държави, допълни още заместник-министърът.

Приветствие за първото издание на Международния театрален фестивал отправи и Йорданка Чобанова. Тя разказа как се е появила инициативата за този фестивал, с идеята да бъде направено нещо, за да се покаже сътрудничеството между хората от различните страни на границите.

Специално приветствие за началото на фестивала отправи от видеобръщение и евпорейският комисар за справедливост между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф. Той посочи, че театърът е най-прекият начин, чрез който можем да се свържем и да споделим общността да бъдем човеци. Театърът е една от най-древните форми на изкуство, той е традиция, култура и мисия, посочи той и цитира Оскар Уайлд, който определя театъра за най-великата от всички форми на изкуството и за най-непосредствения начин, по който едно човешко същество може да сподели с друго чувството за това какво е да си човек.

Тази вечер бяха връчени и награди на всички, спомогнали за осъществяването на фестивала, както и на театрите, участвали в неговото първо издание. Във фестивалните дни участие взимат Народният театър "Иван Вазов" – София, Македонският народен театър – Скопие, Народният театър – Ниш, Драматичният театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които внасят новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.