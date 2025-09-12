Александър Колячев е назначен за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

С решение на Министерския съвет, досегашният член на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател, съобщава КЗП.

Александър Колячев има магистърска степен от Barcelona School of Economics в специализираните икономически анализи в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори. Също така е магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност "Маркетинг" от УНСС.

Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които Комисия за защита на потребителите и Национална електрическа компания. Заемал е експертни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК. Член е на КЗП от май 2024 г., посочват още от комисията.

БТА припомня, че Народното събрание избра доскорошния председател на КЗП Мария Филипова за заместник-омбудсман.