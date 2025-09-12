Подробно търсене

Александър Колячев е назначен за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

Христо Воденов
Александър Колячев е назначен за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП
Александър Колячев е назначен за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП
Снимка: КЗП
София,  
12.09.2025 13:59
 (БТА)

С решение на Министерския съвет, досегашният член на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател, съобщава КЗП.

Александър Колячев има магистърска степен от Barcelona School of Economics в специализираните икономически анализи в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори. Също така е магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност "Маркетинг" от УНСС. 

Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които Комисия за защита на потребителите и Национална електрическа компания. Заемал е експертни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК. Член е на КЗП от май 2024 г., посочват още от комисията.

БТА припомня, че Народното събрание избра доскорошния председател на КЗП Мария Филипова за заместник-омбудсман.

 

/ВЙ/

Свързани новини

20.06.2024 15:56

Започват регулярни срещи и съвместни инициативи между Комисията за защита на потребителите и потребителските организации в България

По покана на ръководството на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в състав г-жа Мария Филипова, г-жа Цветислава Лакова и г-н Александър Колячев се проведе среща с неправителствените организации за защита на потребителите, на която се
22.05.2024 18:33

Служебното правителство определи нов състав на Комисията за защита на потребителите

Служебното правителство определи нов състав на Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Досегашният председател и двамата членове на Комисията са освободени. Новото ръководство на КЗП е в състав: Мария Филипова – председател; Александър Колячев – член; Цветислава Лакова – член.Относно работата на действащото към момента ръководство на КЗП в Инспектората на Министерството на ико

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:18 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация