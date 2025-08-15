В повечето търговски обекти в Силистра е въведено двойното обозначение на цените

В много търговски обекти в Силистра вече е въведено двойното обозначение на цените едновременно в лева и в евро, показа репортерска проверка на БТА.

Изискването е спазено във всички големи търговски вериги и в много от по-малките квартални магазини. На места, където все още цените са само в лева, търговците споделиха, че им е нужно още малко време до пълната подмяна на етикетите.

В аптеките, магазините за дрехи, обувки и строителни материали цените масово са обявени в лева и евро. Повечето търговци в Силистра вече са настроили касовите си апарати за отчитане на цените в двете валути. По думите им процедурата не е скъпа и се извършва в рамките на няколко часа.

Малко по-различна е ситуацията на кооперативния пазар за плодове и зеленчуци в крайдунавския град, цените на някои от сергиите не са обявени в двете валути. Като причина за това продавачите изтъкнаха, че двойното обозначение на цените затруднява както тях, така и купувачите. Те заявиха, че няма да бързат с поставянето на етикети с двете валути и ще изчакат до края на гратисния период.

"При нас идват много възрастни хора и за тях е трудно да разберат защо на един етикет има две цени. Други се радват, когато видят по-ниската цена, но когато разберат, че това е в евро, остават разочаровани", разказа един от дългогодишните търговци на плодове и зеленчуци.

Все още двойната цена не присъства в менютата на част от заведенията и ресторантите в Силистра, но е изписана на касовата бележка, която получава клиентът.