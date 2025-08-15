Подробно търсене
Един човек бе убит, а друг - ранен, при стрелбата близо до джамия в шведския град Йоребро

Габриела Иванова
Един човек бе убит, а друг - ранен, при стрелбата близо до джамия в шведския град Йоребро
Един човек бе убит, а друг - ранен, при стрелбата близо до джамия в шведския град Йоребро
Снимка: Fredrik Sandberg/TT via AP
Стокхолм ,  
15.08.2025 19:42
 (БТА)

Един човек бе убит, а друг - ранен, при стрелбата близо до джамия в шведския град Йоребро днес, предаде Франс прес, като се позова на полицията. 

Тя предположи, че случаят вероятно е свързан с вражди между организирани престъпни групи.

"Мъж на около 25 години е починал от раните си", се посочва в изявлението. Полицията не уточни състоянието на другия прострелян.

/НС/

Към 20:16 на 15.08.2025 Новините от днес

