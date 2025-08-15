Един човек бе убит, а друг - ранен, при стрелбата близо до джамия в шведския град Йоребро днес, предаде Франс прес, като се позова на полицията.

Тя предположи, че случаят вероятно е свързан с вражди между организирани престъпни групи.

"Мъж на около 25 години е починал от раните си", се посочва в изявлението. Полицията не уточни състоянието на другия прострелян.