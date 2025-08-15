Подробно търсене

Асен Даскалов
Манчестър Сити ще управлява внимателно завръщането на Родри след лечение на контузия
photo: Peter Byrne/PA via AP
Лондон,  
15.08.2025 19:40
 (БТА)

Манчестър Сити ще управлява много внимателно завръщането на Родри след лечение на контузия. "Небесносините" ще дадат ограничено игрово време на халфа, категоричен е мениджърът на английския отбор Пеп Гуардиола. 

Очакваното завръщане на носителя на "Златната топка" Родри, който пропусна почти целия сезон 2024-2025 след контузия в предната кръстна връзка, вдъхнови феновете на Сити, които се опитват да забравят за разочарованието си от миналата кампания.

Отборът от Манчестър остана на трето място в първенството, финиширайки кампанията без трофей за първи път от сезон 2016-17.

"По-важното е, че коляното му е перфектно. Той игра срещу Ювентус (на Световното клубно първенство през юни) и след това трябваше да отсъства поради контузия за шест седмици. Ще се опитаме да избегнем повторениетона това", каза Гуардиола пред репортери в петък.

В събота Сити гостува на Уулвърхямптън в мач от първия кръг на Висшата лига.

/ХБ/

