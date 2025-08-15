Манчестър Сити ще управлява внимателно завръщането на Родри след лечение на контузия

site.btaМанчестър Сити ще управлява внимателно завръщането на Родри след лечение на контузия
Манчестър Сити ще управлява много внимателно завръщането на Родри след лечение на контузия. "Небесносините" ще дадат ограничено игрово време на халфа, категоричен е мениджърът на английския отбор Пеп Гуардиола.
Очакваното завръщане на носителя на "Златната топка" Родри, който пропусна почти целия сезон 2024-2025 след контузия в предната кръстна връзка, вдъхнови феновете на Сити, които се опитват да забравят за разочарованието си от миналата кампания.
Отборът от Манчестър остана на трето място в първенството, финиширайки кампанията без трофей за първи път от сезон 2016-17.
"По-важното е, че коляното му е перфектно. Той игра срещу Ювентус (на Световното клубно първенство през юни) и след това трябваше да отсъства поради контузия за шест седмици. Ще се опитаме да избегнем повторениетона това", каза Гуардиола пред репортери в петък.
В събота Сити гостува на Уулвърхямптън в мач от първия кръг на Висшата лига.
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина