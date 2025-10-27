Подробно търсене

Възстановено е движението в участъка в кв. "Панчарево", който беше затворен заради наводнение

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Снимка: Иван Ласкин/БТА
София,  
27.10.2025 10:59
 (БТА)

Възстановено е движението за преминаване в участъка от пътното платно в кв."Панчарево" в района на ресторант "Лебед", видя репортер на БТА.

По-рано днес заради наводнение на пътното платно и ниво на водата от 15 см. движението беше спряно.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обяви по-рано днес, че е получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и кв. "Панчарево". "В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там", уточни Неделков.

 

/ТТ/

Към 11:05 на 27.10.2025 Новините от днес

