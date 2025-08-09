Пеп Гуардиола твърди, че е малко вероятно Родри да играе важна роля в първите мачове от първенството заради контузията

Полузащитникът Родри се възстановява от "сериозна контузия", получена по време на Световното клубно първенство в САЩ, която вероятно ще ограничи времето за игра на носителя на "Златната топка" в ранните етапи на новия сезон във Висшата лига, заяви мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола.

Той не разкри подробности за контузията, но каза, че 29-годишният испански национал е получил травмата по време на загубата с 3:4 от саудитския Ал-Хилал на осминафиналите на Световното клубно първенство през юли.

Британските медии съобщиха, че Родри е получил контузия в слабините. Той се завърна на терена едва през май след осем месеца отсъствие поради скъсана предна кръстна връзка на коляното.

"Родри се подобрява, но получи сериозна контузия в последния мач срещу Ал-Хилал", каза Гуардиола преди приятелския мач в събота срещу италианския Палермо.

"Той тренира по-добре през последните няколко дни. Надяваме се, че след паузата за националните отбори през септември ще бъде наистина здрав", добави той.

"Надявам се в тези първи три мача от Висшата лига да може да играе няколко минути, но важното е да няма болки, защото не искаме Родри да се завърне контузен. Ще се опитаме да избегнем това. Той тренира с нас през последните две тренировки и това е добре", завърши Гуардиола.

Манчестър Сити, който завърши трети миналия сезон, започва кампанията си във Висшата лига като гост срещу Уулвърхямптън на 16 август.