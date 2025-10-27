С „Капан“ 20-годишният Иво-Константин прави своя дебют на музикалната сцена

20-годишният Иво-Константин представи дебютния си сингъл „Капан“, който превръща личната болка в мелодия. Песента е изцяло авторска, а за аранжимента се доверява на Роберто Николов – ROBI, едно от най-популярните имена в българската поп сцена, съобщават от екипа на изпълнителя.

По техни думи, Иво-Константин залага на лична история и модерно звучене, а историята в текста е истинска - преживяване, белязано от загубата на доверие към близък човек.

„Когато сърцето гори, музиката говори", казва Иво-Константин.

„За мен искреността е като кислород – без нея връзката умира. Щом се появи паяжина от лъжи, доверието се разпада, а с него и всичко истинско. Аз обичам без маска и искам да бъда обичан така. В „Капан“ го казвам ясно – Любовта боли, но на три не се дели. В нея няма място за трети човек – тя е свещено пространство между две сърца“, каза още изпълнителят.

Видеото към „Капан“, режисирано от Катя Симеонова, визуализира емоционалната клопка, в която героят попада. Главната роля е поверена на Мария Пеловска, приятелка на Иво от детството. Така двамата сбъдват едно отдавнашно обещание: ако той създаде своя песен, тя ще бъде част от видеото, обясняват от екипа на изпълнителя.

„Когато поканих Мария да бъде главна героиня в „Капан“, тя изключително се развълнува. Двамата се разплакахме и се прегърнахме, защото сме заедно в приключенията, откакто се помним. Сълзите ни бяха доказателство, че мечтите наистина се сбъдват, когато са споделени. Вярвам, че историите имат силата да възпитават и променят. Музиката е една такава история – кратка, но изживяна от всеки, който я чуе“, отбелязва Иво-Константин.

Пътят към музиката за Иво-Константин започва още в родния Ловеч, когато диригентът на духовия оркестър Тотко Рогашки пръв забелязва дарбата му. По-късно младият артист се насочва към поп и джаз пеене и пиано при Теодора Николова. Талантът му бързо е оценен и сред професионалистите - днес той вече е носител на най-високото отличие за вокално майсторство „Гран при“ от Арт фестивала „Новите звезди на България“. В момента развива гласа си в HighLight Singing Academy под ръководството на Искра Милкова-Ангелова, а негов педагог е Мартин Костадинов. Музиката обаче е само едната част от амбициите му. Иво-Константин е привлечен и от магията на медиите – свят, в който думите, образите и емоциите се преплитат. Именно затова избира да учи „Медийна педагогика и художествена комуникация“ в Софийския университет.

