Остин Рийвс вкара рекордните в кариерата си 51 точки за победата на ЛА Лейкърс над Сакраменто, Далас Маверикс записа първи успех през сезона

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Остин Рийвс вкара рекордните в кариерата си 51 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс със 127:120 като гост на Сакраменто Кингс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

В отсъствието на големите звезди на "езерняците" ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич, които са с контузии, Рийвс пое нещата в свои ръце и остана на една асистенция от "трипъл-дабъл". Той хвана 11 борби и направи 9 завършващи подавания, като показа и много добра успеваемост при стрелбата - 6 от 10 от тройката, 21 от 22 от наказателната линия и 6 от 12 за две точки.

Гостите от Лейкърс водеха през по-голямата част от мача, но минута преди края Зак ЛаВийн имаше възможност да изравни за 122:122, но пропусна от тройката. В заключителните 32 секунди Рийвс вкара четири пъти от наказателната линия, с което подпечата успеха на "езерняците". Голям принос за него имаше и центърът Диандре Ейтън, който вкара 22 точки и овладя 15 борби.

За Сакраменто Зак ЛаВийн отбеляза 32 точки, а 21 прибави ДеМар ДеРоузън.

За Лейкърс това е втора победа през сезона в общо три изиграни мача, докато Сакраменто е с един успех и две поражения.

Първа победа за кампанията регистрира тимът на Далас Маверикс, който взе домакинството си на Торонто Раптърс със 139:129.

На полувремето гостите от Канада водеха с 66:64, но след 39:25 в третата четвърт тимът на Далас обърна играта в своя полза.

Много добър мач за Маверикс направи избраният под номер 1 в драфта Купър Флаг, който реализира 22 точки и не направи нито една грешка, въпреки че започна на нетипичната за него позиция на плеймейкър.

Антъни Дейвис добави 25 точки за победителите, а с 24 от пейката се включи плеймейкърът Д'Анджело Ръсел. За състава на Торонто, който също като Далас вече е с баланс от една победа и две загуби, 33 точки реализира Скоти Барнс, а с 22 остана Брендън Инграм.

В дербито на Източната конференция Кливланд Кавалиърс записа домакински успех със 118:113 над Милуоки Бъкс.

"Кавалерите" имаха преднина от 18 точки в средата на третата четвърт, но позволиха да се стигне до равенство малко след края на заключителния период. Все пак в неговия край домакините си върнаха предимството благодарение на отличните изяви на Донован Мичъл и Еван Моубли.

Мичъл приключи с 24 точки, като 10 от тях дойдоха в последните 12 минути на мача, а Моубли добави още 23 точки, 8 борби и 6 асистенции.

За Милуоки най-полезен бе Янис Адетокунбо с 40 точки, 14 борби и 9 асистенции. Усилията на гръцкия национал обаче бяха слабо подкрепени от съотборниците му, като единствено Ей Джей Грийн премина границата от 15 точки, като реализира 20.

И Кливланд, и Милуоки имат по две победи и загуба от началото на сезона.