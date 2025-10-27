Делегация на Конституционния съд ще участва в Шестия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие в Мадрид

Делегация на Конституционния съд ще участва в Шестия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие (WCCJ), съобщиха от съда.

Форумът се провежда от днес до 31 октомври в Мадрид, а основната тема е „Правата на човека на бъдещите поколения“.

В българската делегация ще участват председателят на Конституционния съд Павлина Панова, конституционните съдии проф. Янаки Стоилов и проф. Атанас Семов, както и главният секретар Валентин Георгиев.

От Конституционния съд отбелязват, че Световната конференция по конституционно правосъдие обединява 124 конституционни съдилища, съвети и върховни съдилища от Африка, Америка, Азия/Океания и Европа, като насърчава конституционното правосъдие.

Първият конгрес на Световна конференция по конституционно правосъдие е организиран от Венецианската комисия през 2009 г. и съвпада с 60-годишнината от създаването на Съвета на Европа.

В началото на септември Конституционният съд и Съдът на Европейския съюз (СЕС) организираха в София международната конференция EUnited in diversity III („Единни в многообразието“ III).