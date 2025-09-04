Ние сме призвани да бъдем пазители и изразители на правовия ред в Европа, каза председателят на Конституционния съд Павлина Панова

„Ние, конституционните съдии, върховните съдии и съдиите от Съда на Европейския съюз сме не просто представители на висши правораздавателни институции, ние сме призвани да бъдем пазители и изразители на колективното самосъзнание, на правовия ред в Европа, понеже именно на нас европейските народи са поверили отговорността на върховни бранители на правото, човешките права и основите на самата конституционна демокрация.“ Това каза председателят на Конституционния съд Павлина Панова в словото си при откриването на международната конференция EUnited in diversity III („Единни в многообразието“ III), която Конституционният съд на Република България и Съдът на Европейския съюз (СЕС) организират в София.

В третото издание на форума, който се състои на две години, участват представители на юрисдикциите на 21 държави членки на ЕС. Основната тема на събитието е „Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС“. В него взе участие и Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз, и от името на председателя на Европейския съд за правата на човека – съдия Диана Ковачева.

„В контекста на сложния исторически момент, в който народите по света и глобалната общност се намират, очакванията към Европа да затвърди традиционно следващата ѝ се роля на лидер на демократичния свят са по-големи от всякога. Неминуемо най-тежката отговорност се пада на нас, съдиите от конституционните юрисдикции. На нас е отредена нелеката задача чрез правосъдната си дейност непрестанно да търсим баланса между права и граници, между свобода и сигурност, между многообразие и единност, като същевременно ежедневно и неизменно доказваме на гражданите, чиито интереси сме призвани да браним, че конституционното правосъдие бди и е неподвластно на външно вмешателство“, каза председателят на Конституционния съд.

По думите ѝ, защитата на непреходните европейски ценности е основание за съществуването на конституционните съдилища, като една от основните роли на конституционното правосъдие в общия европейски правов ред е да защитава принципите на демокрацията, правовата държава и основните права.

Съдия Панова отбеляза позицията, заета от Съда на ЕС в делата на Унгария срещу Парламента и Съвета, и Полша срещу Парламента и Съвета, според която чл. 2 от Договора за Европейския съюз не представлява само посочване на насоки и намерения от политическо естество, а съдържа ценности, които са част от самата идентичност на съюза като общ правен ред, и които намират израз в принципи, включващи правнообвързващи задължения за държавите членки.

Тя посочи още, че правната конструкция на ЕС се основава на плуралистични отношения, при които никой не може да претендира за върховна власт във всички сфери на обществените отношения. „В този аспект отговорността на нас, съдиите, е от особено значение за гарантиране на този баланс“, каза Панова.

„Тази година конференцията се фокусира върху ролята на конституционното правосъдие в рамките на общия европейски правен ред, искрено вярвам, че ролята на конституционното правосъдие би се укрепила, ако и когато работим заедно, по този начин би се ограничила и възможността на противоречиво тълкуване на иначе общите ни ценности“, заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова в словото си.