Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.07.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.07.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.2173
|
0.82149
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.30014
|
3.03017
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32401
|
0.755281
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01404
|
0.496514
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48309
|
4.02724
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.77295
|
12.8651
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62225
|
3.81352
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.31706
|
0.431581
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31101
|
4.32711
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.95523
|
201.807
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.10978
|
9010.79
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.88677
|
2.04634
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16184
|
46.2569
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31
|
76.3359
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.12166
|
89.1536
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30471
|
766.454
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.00094
|
9.99061
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83331
|
2.60871
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70703
|
5.85813
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10781
|
0.902682
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.08189
|
32.4476
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57205
|
2.1872
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93147
|
2.54358
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71858
|
5.81876
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33796
|
0.747406
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.95636
|
20.1761
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.51505
|
18.1322
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8051
|
0.553986
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.94716
|
10.0531
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4287.14
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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