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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.07.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.07.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.07.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
08.07.2024 18:09
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.2173

0.82149

Бразилски реал

BRL

10

3.30014

3.03017

Канадски долар

CAD

1

1.32401

0.755281

Швейцарски франк

CHF

1

2.01404

0.496514

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48309

4.02724

Чешка крона

CZK

100

7.77295

12.8651

Датска крона

DKK

10

2.62225

3.81352

Британска лира

GBP

1

2.31706

0.431581

Хонконгски долар

HKD

10

2.31101

4.32711

Унгарски форинт

HUF

1000

4.95523

201.807

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.10978

9010.79

Израелски шекел

ILS

10

4.88677

2.04634

Индийска рупия

INR

100

2.16184

46.2569

Исландска крона

ISK

100

1.31

76.3359

Японска йена

JPY

100

1.12166

89.1536

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30471

766.454

Мексиканско песо

MXN

10

1.00094

9.99061

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83331

2.60871

Норвежка крона

NOK

10

1.70703

5.85813

Новозеландски долар

NZD

1

1.10781

0.902682

Филипинско песо

PHP

100

3.08189

32.4476

Полска злота

PLN

10

4.57205

2.1872

Румънска лея

RON

10

3.93147

2.54358

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71858

5.81876

Сингапурски долар

SGD

1

1.33796

0.747406

Тайландски бат

THB

100

4.95636

20.1761

Турска лира

TRY

100

5.51505

18.1322

Щатски долар

USD

1

1.8051

0.553986

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.94716

10.0531

Злато (в трой унции)

XAU

1

4287.14

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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